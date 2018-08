0 SHARES Delen Tweet

Volgens de Chef-sport van het blad Trouw Henk Hoijtink had Robin van Persie niet naar Feyenoord moeten gaan maar moeten stoppen. “Ik dacht dat hij zo wijs zou zijn om te stoppen”, schrijft Hojtink. “Luid was de roep om door te gaan, opdat wij, ook al zou het nog maar heel soms kunnen zijn, nog iets moois van hem konden zien. Was dat respectvol voor Van Persie, schreef ik eind april, of was het egoïstisch en wreed: zoiets nog vragen van een dertiger die onomwonden had gezegd dat het een worsteling voor hem was om fit te worden.”

Ook zet Hojtink zijn vraagtekens bij de positie van Van Persie bij Feyenoord. “Als de geblesseerde spits Jörgensen hersteld is, kan hij op het middenveld spelen. Dat zou beter voor hem zijn. Op het middenveld? Waar hij ook in zijn bloeitijd niet voor niets zelden of nooit speelde, de linie die die van de dynamiek zou moeten zijn?”

Volgens Hojtink is het niet wijs om op zoek te gaan naar een plekje op het veld voor Van Persie. “Hij heeft het zichzelf aangedaan, dat allemaal wel, te zeer gevleid door de luide roep om door te gaan – de lieve roep die nog wreder zal blijken dan hij nu al is.” Van Persie kwam in de winter van vorig seizoen over naar Feyenoord. Feyenoord won vervolgens de bekerfinale waarin Van Persie trefzeker was.