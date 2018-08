0 SHARES Delen Tweet

De Franse grootmacht PSG heeft een speler op het oog met een verleden bij Ajax. Het gaat om Atletico-back Felipe Luis.

De 33-jarige linkspoot speelt, afgezien van één seizoen in dienst van Chelsea, al sinds 2010 voor Atlético, maar lijkt inmiddels voorbijgestreefd te zijn door WK-winnaar Lucas Hernández. Luis zat woensdag tijdens het duel om de Europes Super Cup honderdtwintig minuten lang op de bank: volgens Mundo Deportivo ziet de Braziliaan dit als het bewijs dat hij zijn langste tijd heeft gehad bij Los Rojiblancos. Bovendien behoort Luis tot zijn frustratie niet tot de vier vaste aanvoerders van Atlético: Diego Godin heeft de band van de vertrokken Gabi overgenomen, Antoine Griezmann, Koke en Juanfran zijn de stand-ins van de Uruguayaan.

Paris Saint-Germain heeft zich inmiddels gemeld voor Luis. De Parijse grootmacht heeft problemen links achterin en moest zaterdagavond tegen Guingamp noodgedwongen de negentienjarige Colin Dagba opstellen. Luis zou na de in 2017 gestopte Maxwell de tweede Braziliaanse PSG-back met een Ajax-verleden zijn: de 35-voudig Braziliaans international stond tijdens het seizoen 2004/2005 in onder contract in Amsterdam, maar kwam niet tot speeltijd.