Bryan Linssen is al geruime tijd één van de smaakmakers van Vitesse. Hij werd al menige keren aan Feyenoord gelinkt en geeft nu zelf zijn mening over een mogelijke overgang. In gesprek met FOX Sports zegt de aanvaller: “Vitesse wil mij niet laten gaan. Of er interesse is? Ja, er is wel interesse. Of dat te maken heeft met Boëtius bij Feyenoord? Nee.”



Tegen sc Heerenveen speelde Vitesse alleraardigst, maar de Arnhemmers kwamen tien minuten voor tijd pas op gelijke hoogte door een doelpunt van Tim Matavz. “We hebben veel grote kansen gehad en Heerenveen veel onder druk gezet. Met één goal doen we onszelf zeker tekort. We zijn helemaal niet blij met een punt. We kwamen hier voor drie, zo hebben we ook gespeeld. Je krijgt alleen niet altijd wat je verdient, zoals vandaag dus.” Midweeks werd er natuurlijk in Zwitserland gevoetbald. “Je bent nooit zo fit als wanneer je een hele week rust hebt gehad. Je moet karakter tonen en laten zien dat je mentaliteit hebt, dat je die wedstrijd wil winnen. Ik heb zelf drie kansen gemist en was niet de enige. Dat geeft aan dat we kansen hebben gehad op de winst.”