0 SHARES Delen Tweet

Gisteren werd bekend dat Sofyan Amrabat wil vertrekken bij Feyenoord. Feyenoord-icoon Willem van Hanegem geeft zijn visie op dit dossier.

Hij schrijft daarover in het Algemeen Dagblad: “En nu zit de tijd van Sofyan Amrabat er op in De Kuip. Waarom hebben ze die gozer eigenlijk gekocht? Giovanni van Bronckhorst heeft nooit een idee gehad waar hij Amrabat moest neerzetten. Die jongen wil meer spelen, zo gek is dat toch niet? Ja, dat moet je afdwingen. Maar het is niet eens bekend waar hij moet spelen. Dan hoor ik mensen zeggen dat hij het gewoon niet heeft. Nee, de bondscoach van Marokko nam hem voor de lol mee naar het WK.”

De Kromme gaat verder: “Het probleem is dat Feyenoord spelers koopt die in de Eredivisie opvallen bij subtoppers maar vervolgens in de Kuip nooit meer beter worden. Van Bronckhorst heeft Amrabat niet beter gemaakt. En Sam Larsson ook niet. En Marko Vejinovic ook niet. En ze waren niet goedkoop, hè.”