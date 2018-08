0 SHARES Delen Tweet

Mocht Feyenoord op de valreep nog Sofyan Amrabat en/of Jean-Paul Boetius van hand doen dan zullen de Rotterdammers geen vervangers gaan halen. Ze geven dan liever aanstormende talenten de kans.

Feyenoord streeft er naar dat minimaal vijftig procent van het elftal bestaat uit spelers die het zelf heeft opgeleid. Omdat in de afgelopen seizoenen de stap van de jeugd naar het eerste elftal steeds groter werd, besloten de Rotterdammers om extra te investeren in de jeugdopleiding. Naast een nieuw trainingscomplex kwamen er ook extra coaches en kregen vijftien jeugdspelers extra een contract. Daardoor is het aantal contractspelers gestegen naar 50.

Financieel kon Feyenoord het echter nauwelijks veroorloven om zoveel jeugdspelers een contract te geven. Voor het eerst in 2010 is het salarisbudget van de selectie hetzelfde gebleven, nadat het afgelopen seizoenen ieder jaar met één miljoen euro steeg.

Feyenoord wil meer talenten te kans geven om door te kunnen groeien en voorkomen dat ze te vroeg naar het buitenland gaat. Een van de spelers die in de afgelopen jaren wel naar het buitenland vertrok is Rodney Kongolo. Hij ging naar Manchester City en maakte uiteindelijk vorige week zijn debuut in de Eredivisie voor sc Heerenveen. Binnen de club zijn ze echter overtuigd dat Kongolo in De Kuip veel eerder zijn debuut had kunnen maken als hij bij Feyenoord was gebleven.

Wat ook meespeelt voor de club is dat de zelf opgeleide spelers geen last hebben van Kuip-vrees, wat sommige aankopen van de laatste jaren wel leken te hebben. Zij zijn opgegroeid met De Kuip op de achtergrond en snappen wat het betekent om het shirt van Feyenoord te dragen.