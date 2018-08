0 SHARES Delen Tweet

Dante Rigo was afgelopen zaterdag belangrijk voor PSV door in de slotminuut de winnende treffer te maken tegen Fortuna Sittard. Meer speelminuten lijken dus voor hem weggelegd maar tot kort geleden waren er meerdere clubs in hem geinteresseerd.

Het medium Het Laatste Nieuws weet namelijk dat één Belgische en vier Nederlandse ploegen het geprobeerd hebben bij de zaakwaarnemer van de Belg. Naar verluidt wilden KV Oostende, De Graafschap, NEC Nijmegen, NAC en Heracles Almelo het talent wel huren van PSV, maar werden al deze clubs met een kluitje het riet in gestuurd.

De recentelijke trainerswissel in het Philips Stadion lijkt perfect uit te pakken voor Rigo. Vader Rudy vertelt: “Phillip Cocu geloofde wel in Dante, anders nam hij hem niet in de A-kern op. Misschien was hij bang om hem te brengen omdat Dante fysiek niet sterk genoeg was. Voor een trainer is het niet altijd een makkelijke keuze, want als zo’n jong talent niet lukt, dan heeft hij de boter gegeten.” Rigo senior weet dat het kan verkeren in de voetbalwereld. “Stel je voor dat PSV al 0-3 voor stond en Dante er 0-4 van had gemaakt, dan had niemand over dat doelpunt gesproken. Zo gaat dat in het voetbal: de ene dag ben je niks en de andere dag alles. Of omgekeerd. Eén foutje en je kan weer bij af staan. Daar moet je je bewust van zijn.”