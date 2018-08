0 SHARES Delen Tweet

Het zou zomaar kunnen dat Jasper Cillessen op de valreep van de tarsnferperiode nog een sensationele transfer gaat maken. Manchester City zou namelijk in hem geinteresseerd zijn. In Engeland is de transfermarkt weliswaar op slot, maar de reglementen schrijven voor dat er toch nog een speler mag worden aangetrokken in het geval van een zware blessure. De achillespeesblessure van Claudio Bravo zou hieraan voldoen, zeker omdat er na eerste doelman Ederson geen volwaardig alternatief is.

Volgens El Mundo Deportivo is Cillessen een optie voor Manchester City. De vraag is alleen of de 29-jarige oud-Ajacied dit zelf ook ziet zitten. De doelman wil weliswaar vertrekken bij FC Barcelona, maar wel om weer wekelijks te keepen en bij City lijkt dat perspectief er evenmin te zijn.

Manchester City zal in het geval van een transfer ook een enorm bedrag moeten aftikken, zeker nu FC Barcelona Cillessen eigenlijk niet meer wil laten gaan. De Engelse club bekijkt mogelijk ook andere opties.