Het ziet ernaar uit dat Sofyan Amrabat dezelfde weg gaat kiezen als Hakim Ziyech en voor Marokko gaat kiezen.

De middenvelder van Feyenoord is namelijk opgenomen in de voorselectie van Marokko en kan dus binnenkort zijn officiële debuut voor dat land gaan maken. De 21-jarige Feyenoorder zat al twee keer op de bank bij een oefenwedstrijd van Marokko, waaronder die tegen Nederland in mei. Nu kan hij in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gabon officieel debuteren.

Als dat gebeurt, komt Amrabat niet langer in aanmerking voor Oranje.