Ajax heeft financieel een puik jaar achter de rug. De Amsterdammers boekte namelijk een nettowinst van maar liefst 49,5 miljoen euro.

De netto-omzet is daarnaast met 24,8 miljoen gestegen naar 118,2 miljoen euro en dat is een nieuw clubrecord. Ajax communiceert dat de forse omzetstijging een gevolg is van de sportieve prestaties in de Europa League, waarin Ajax de finale verloor van Manchester United. Het eigen vermogen van de club bedraagt 158,9 miljoen euro en dat is 64,6 procent van het balanstotaal.