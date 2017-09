3 SHARES Delen Tweet

Vanavond is het zo ver. Feyenoord neemt het in Italie op tegen Napoli. De Telegraaf weet nu te melden dat trainer Van Bronckhorst genoeg heeft gezien met Michel Kramer in de punt van de aanval dus zal er gewisseld gaan worden in de opstelling.

De oefenmeester kiest voor een systeem met twee spitsen: Steven Berghuis en Jean-Paul Boëtius. Omdat de trainer vier middenvelders het veld in stuurt, komt er een plekje vrij voor Sofyan Amrabat, die het al een tijdje goed doet in Rotterdam.

Vermoedelijke pstelling Feyenoord: Jones; Haps, Van der Heijden, St. Juste, Diks; Vilhena, El Ahmadi, Amrabat, Toornstra; Boëtius, Berghuis.