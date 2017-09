4 SHARES Delen Tweet

Binnen Ajax heerst onvrede over het takenpakket van algemeen directeur Edwin van der Sar. Dit weet de Telegraaf te melden.

De krant schrijft er het volgende over: “In de clubleiding wordt de bestuursstructuur van de club tegen het licht gehouden en dan vooral de rol van algemeen directeur Edwin van der Sar. Zijn functie als directeur is moeilijk te verenigen met zijn leidende rol in het technisch hart, dat direct onder de verantwoordelijkheid van de directie valt. In dat technisch hart met Dennis Bergkamp, Marc Overmars en hoofd opleiding Saïd Ouaali is de stem van Van der Sar doorslaggevend als de stemmen staken.”