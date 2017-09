2 SHARES Delen Tweet

Feyenoord kan de komende zes weken geen beroep doen op centrumverdediger Jan-Arie van der Heijden. Hij raakte geblesseerd tijdens de warming-up voorafgaand aan het duel met Napoli. Hij heeft een spierscheuring in zijn kuit opgelopen.

Van der Heijden is al de tweede centrale verdediger in korte tijd die geblesseerd afhaakt bij Feyenoord. Eric Botteghin hield aan de competitiewedstrijd van zaterdag tegen NAC Breda een kruisbandblessure over en kan tot de winterstop niet in actie komen.