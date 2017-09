0 SHARES Delen Tweet

De Belgische Sporza-televisiepresentator Filip Joos vindt dat Ajax zich moet melden bij Hein Vanhaezebrouck. De oefenmeester is clubloos nadat hij en AA Gent onlangs uit elkaar gingen.

De coach in kwestie nam onlangs ontslag bij AA Gent en wordt nu in verband gebracht met RSC Anderlecht. “Mocht hij naar Anderlecht gaan, dan zal dat natuurlijk veel inkt doen vloeien. Maar als er iemand sterk genoeg is om dat te overleven, dan is hij het wel. De weg naar Anderlecht zal misschien wel bewandeld worden, maar ik weet niet of Hein Vanhaezebrouck daar zelf wel 100 procent van overtuigd is. Anderlecht wel: mochten ze kunnen, dan zouden ze het meteen doen.”