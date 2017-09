0 SHARES Delen Tweet

De afgelopen zomer leek de komst van Richarlison naar Ajax in kannen en kruiken. Toch bedacht de 20-jairge Braziliaanse aanvaller zich op het laatste moment en tekende bijn Watford. In gesprek met de Watford Observer beantwoordt hij de waaromvraag.

‘Ik was thuis, volgens mij was het op een zondagavond. Silva belde me en vertelde dat hij me graag wilde hebben bij Watford en dat hij wist dat ik veel potentie had,” vertelt de talentvolle Braziliaan. ”Hij zei dat ik op drie posities in de aanval uit de voeten kon. Toen hij belde, was ik ontzettend blij. Ik had het voorstel van Ajax al op zak, het was al akkoord. Maar toen Marco Silva belde heb ik me bedacht.’

Watford betaalde uiteindelijk ruim twaalf miljoen euro voor de aanvaller en Ajax bleef met lege handen achter. Vooralsnog doet Richarlison het goed bij Watford. Bij The Hornets speelde hij zich al snel in de basis en in de Premier League was hij in zes competitieduels goed voor twee doelpunten.