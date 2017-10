1 SHARES Delen Tweet

Davy Klaassen maakt dit seizoen zeer weinig indruk bij zijn nieuwe werkgever Everton. Hij kwam dit seizoen voor 27 miljoen euro af over van Ajax en is nu een soort zondebok bij ‘The Toffees’. De club van trainer Ronald Koeman is het seizoen zeer matig begonnen en zijn baan hangt nu aan een zijdendraadje.

Eerder werd Klaassen al in verband gebracht met het Italiaanse AS Roma, maar ook het Duitse Borussia Dortmund zou voorzichtige interesse in hem hebben. Oefenmeester Peter Bosz en de middenvelder werkten natuurlijk op een fijne manier samen bij Ajax en dus zou dat ook kunnen gaan gebeuren in het Signal Iduna Park. Ook Monchi, de technisch directeur van Roma, kijkt nog steeds naar de mogelijkheid om Klaassen te halen.