Vaclav Cerny is nog steeds niet doorgebroken bij Ajax. De Tsjechische aanvaller staat bekend als een groot talent maar komt zelden aan spelen toe in de hoofdmacht. Op het Youtube-kanaal ‘Nino leert voetballen’ zegt hij er het volgende over.

“Vorig jaar was echt niet mijn seizoen, het seizoen daarvoor speelde ik zelfs meer wedstrijden in Ajax 1. Op dit moment wil ik graag meer wedstrijden spelen en belangrijk worden”, aldus de vleugelaanvaller. “Mijn droom is natuurlijk Real Madrid, maar eerst bij Ajax goed spelen en lang blijven als het kan.”

Vierenhalf jaar geleden liet hij huis en haard achter om in Nederland aan de slag te gaan. “Het was lastig, omdat je ver van je familie gaat wonen. Maar op een gegeven moment denk je alleen maar aan voetballen en aan het feit dat je bij Ajax gaat spelen.”