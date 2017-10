0 SHARES Delen Tweet

Arjen Robben heeft gisteren zijn laatste wedstrijd gespeeld voor het Nederlands Elftal. De man die verantwoordelijk was voor de twee goals tegen Zweden gisteravond zwaait af.

“Het was bijzonder, het was moeilijk. Het ging niet om mij. Je weet heel goed dat het de laatste kan zijn, dat is bijzonder”, vertelt de voetballer van Bayern München na afloop van de wedstrijd aan de NOS.

“Ik wil me concentreren op mijn club. Dit is ook een goed moment om het stokje over te geven”, aldus een geëmotioneerde Robben, die dinsdagavond afscheid nam met twee doelpunten.