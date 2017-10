0 SHARES Delen Tweet

Arsenal lijkt echt concreet te worden voor de Mexicaanse sensatie Hirving Lozano. Dit weet The Daily Mail te melden.

De club zou de aanvaller al diverse duels hebben bekeken. Inmiddels was onlangs ook de hoofdscout van Arsenal al op bezoek in het Philips Stadion om de aanvaller zelf aan het werk te zien. Arsenal zou vrezen voor een vertrek van de Chileen Alexis Sanchez naar Manchester UNited in de winterstop en zich al willen voorbereiden op mogelijke vervanger.