Zowel Ajax als Anderlecht willen zich versterken met Thomas Vermaelen. Hij staat momenteek onder contract bij FC Barcelona waar hij overbodig is geworden. Dit weet het medium Anderlecht Online te melden.

Vermaelen kwam dit seizoen nog geen enkele keer in actie namens Barça. Vorig jaar werd hij verhuurd aan AS Roma. Wegens blessureleed viel zijn Serie A-avontuur in het water.