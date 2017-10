0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord versterkte zich deze zomer met de diensten van Sam Larsson. De aanvaller was niet de eerste keus van de Rotterdammers want ze hadden ook een bod van maar liefst zeven miljoen euro gedaan op Juventus-speler Moise Kean.

Die aanbieding werd echter afgewezen door de clubleiding van De Oude Dame en zaakwaarnemer Mino Raiola, die de belangen van het Italiaanse talent behartigt, is daar volgens het medium Calciomercato nog steeds behoorlijk boos over. Momenteel komt de piepjonge aanvaller namelijk op huurbasis uit voor Hellas Verona, maar dat is de nummer vijftien van de Serie A. Kean had zich volgens de spelersmakelaar vele malen beter kunnen ontwikkelen in de top van de Eredivisie en de Champions League.