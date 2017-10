0 SHARES Delen Tweet

Amin Younes is dit seizoen nog niet echt op dreef. De aanvaller wijd dit aan het feit dat hij maar amper een vakantie heeft gehad. Hij moest met Duitsland meedoen aan de Confederations Cup en had daardoor maar tien dagen vakantie. Veel te kort volgens hem vanwege het zware seizoen. Ook zag hij een transfer naar een andere club wel zitten.

Drie grote clubs uit Duitsland en Italië wilden ontzettend veel miljoenen op tafel leggen voor de Duitser. Hij vertelt aan De Telegraaf: “Ik heb twee jaar lang binnen en buiten het veld alles voor de club gegeven. Waarom laat Ajax Davinson Sánchez wel gaan en mij niet? Er viel niet eens te praten.”

Younes presteert nu al een tijdje niet goed en krijgt veel kritiek over zich heen. Dat ligt volgens hemzelf óók aan het feit dat hij in de zomer de Confederations Cup speelde met Die Mannschaft. Ajax weigerde vervolgens om hem tussentijds op vakantie te laten gaan. “Het antwoord was ‘nee’, terwijl ik mede door het dramatische nieuws rond Appie Nouri in de zomer geen moment los heb kunnen komen van het voetbal.” Toen de vleugelspits vrij was, keerde hij eerder terug door de situatie rond de kleine middenvelder. “Ik wilde toen bij mijn ploeggenoten zijn en ben eerder teruggekomen.”