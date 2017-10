0 SHARES Delen Tweet

Voormalige voetbaltrainer Aad de Mos ziet het zitten in PSV-speler Albert Gudmundsson. In een gesprek met het Eindhovens Dagblad zegt hij er het volgende over.

“Het is een speler die echt opvallend makkelijk scoort en wat mij betreft gewoon een talent van de buitencategorie, in de lichting 17 tot 21 jaar. Een jongen die nu net achter de eerste elf zit en er dan eens een paar keer een half uur in moet komen. Ik hoop voor hem dat hij bij PSV in het eerste zijn draai alsnog gaat vinden en denk dat hij als nummer zeven of elf aan de buitenkant, maar ook goed als tien uit de voeten kan in het systeem dat PSV nu speelt. Ik zag hem twee jaar geleden bij sc Heerenveen al graag spelen en vond hem toen al een enorm talent. Ik zou hem niet uitlenen, want PSV kan hem nog wel eens nodig hebben in dit seizoen.”