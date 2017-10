0 SHARES Delen Tweet

Davy Klaassen verruilde afgelopen zomer Ajax voor Everton. In Liverpool is hij nu de gebeten hond. De prestaties zijn erg slecht en trainer Ronald Koeman heeft het schip al moeten ruimen. Ook Tottenham Hotspur was in de markt voor Klaassen en is nu blij dat ze hem uiteindelijk niet hebben genomen.

Het is nu de vraag wat er precies met Klaassen gaat gebeuren. Na het vertrek van Frank de Boer bij Crystal Palace belandde Jaïro Riedewald prompt op de tribune en het is niet uitgesloten dat dit ook bij de Oranje-international gaat gebeuren. Een tijdje geleden konden we lezen dat AS Roma hem mogelijk wel over zou willen nemen van Everton, vermoedelijk op huurbasis.