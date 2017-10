0 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft middenvelder Frenkie de Jong toch een contractvoorstel gedaan. Dit is opvallend want de jongeling gaf eerder te kennen niet te willen praten over een nieuwe verbintenis. Hij wou de besprekingen even voor zich uit schuiven.

De Telegraaf schrijft op maandagmorgen: “Ajax zet alles op alles om Frenkie de Jong (20) voor langere tijd te behouden. De talentvolle middenvelder staat tot de zomer van 2019 onder contract, maar kan met terugwerkende kracht (1 juli 2017) een nieuwe verbintenis tot medio 2022 tekenen, zo bevestigen bronnen rondom de Amsterdamse club.”