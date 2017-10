1 SHARES Delen Tweet

Hakim Ziyech behoort bij Ajax tot de sleutelspelers. De creatieve middenvelders wil echter meer. En als dat niet bij Ajax kan dan maar ergens anders.

In gesprek met het medium de Volkskrant laat de technisch begaafde nummer 10 weten dat hij per se in de Champions League wil spelen. “Volgend jaar wil ik Champions League spelen. Bij Ajax of een andere club. Ik wil een stap maken, dat is mijn doel, dat steek ik niet onder stoelen of banken. Maar mijn hoofddoel is het kampioenschap. We zijn nog te slordig, te onrustig, maar er zit een stijgende lijn in. Net als vorig seizoen.”