Hirving Lozano presteert uitstekend in zijn eerste seizoen bij PSV. Hij doet het echter zo goed dat het nog maar de vraag is of hij volgend seizoen nog actief is in Eindhoven.

Rapporteur Peter Boeve van De Telegraaf is onder de indruk van de vleugelspits uit Mexico. “Lozano is het type voetballer dat je in Nederland verder niet ziet. We mogen blij zijn dat hij momenteel hier op de velden te bewonderen is.” De buitenspeler staat echter al op negen doelpunten uit maar acht Eredivisie-wedstrijden en de oud-voetballer van Ajax vraagt zich dan ook af of Brands hem wel in Eindhoven kan houden.

“Als ik scout was zou ik ook naar hem gaan kijken”, stelt Boeve. “Voor goede spelers is altijd veel interesse. Dat zag je bijvoorbeeld ook met Davinson Sanchez bij Ajax. Het is gewoon mooi dat die jongen nu hier zijn verdere opleiding krijgt en straks mogelijk weer een vervolgstap in zijn carrière kan maken.”