Feyenoord presteert de laatste weken ondermaats. Het lijkt erop dat jean-Paul Boetius hier het slachtoffer van gaat worden en op de bank gaat belanden. Volgens het Algemeen Dagblad gaat trainer Giovanni van Bronckhorst de komende tijd kiezen voor Sam Larsson.

De verwachting is in ieder geval dat Sam Larsson een basisplek krijgt in de Champions League-wedstrijd van Feyenoord tegen Shakhtar Donetsk in het Oekraïense Kharkov. Jean-Paul Boëtius werd in de afgelopen zomer overgenomen door de Rotterdammers en speelde best een paar aardige wedstrijden, maar de laatste tijd lijkt het nergens meer op bij de linksvoor. Dat zou hem dus zijn plekje in het elftal kosten ten faveure van aankoop numero twee, Larsson.