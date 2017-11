0 SHARES Delen Tweet

Frans Janssen (46) wordt de nieuwe commercieel directeur van PSV. De 46-jarige Waalrenaar begint per 1 december aanstaande.

“Dat iemand met de statuur van Frans Janssen beschikbaar is gekomen zien wij als buitenkans”, reageert algemeen directeur Toon Gerbrands op de officiële website. “Een stevig netwerk in de regio is voor deze functie van belang, maar daarnaast willen we ons wat internationaler gaan ontwikkelen. Ook in dat perspectief past de komst van Frans uitstekend bij ons.”