Feyenoord zal geen extra kaarten ontvangen voor de Champions League-wedstrijd uit tegen Manchester City. De Rotterdammers hadden hierom gevraagd maar hebben nu dus nul op het rekest gekregen.

Direct na de loting op 24 augustus is Feyenoord in contact getreden met Manchester City over het aantal beschikbare kaarten. Rondom de thuiswedstrijd op 13 september werd dit verzoek nog eens kracht bijgezet. Tijdens een vooroverleg op 9 oktober in Manchester – de beschikbare 2.700 kaarten waren toen al uitverkocht – liet Manchester City weten niet aan het verzoek van Feyenoord te kunnen voldoen. Daarop is in een allerlaatste poging meer kaarten te krijgen een brief verstuurd aan de hoogste baas van de Engelsen. Ook die poging mocht helaas niet baten, zo liet Manchester City deze week per brief weten.