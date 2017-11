1 SHARES Delen Tweet

Hirving Lozano mag zich in de belangstelling heugen van Arsenal. The Gunners willen hem graag overnemen van PSV maar hij heeft een antwoord voor ze. Voorlopig zal hij het shirt van Arsenal niet gaan dragen.

In de afgelopen weken konden we eerst lezen dat de Londenaren 25 miljoen euro overhadden voor de buitenspeler en later werd dit opgehoogd tot 35 miljoen euro. Een mooi bedrag natuurlijk, maar Lozano speelt pas net in het Philips Stadion. De international van Mexico doet het heel erg goed, maar volgens de Engelse roddelmedia heeft hij besloten dat hij eerst nog even wil rijpen in de Eredivisie alvorens hij een nieuwe stap maakt, richting de Europese top.