1 SHARES Delen Tweet

Ajax en PSV strijden om de handtekening van Hassane Bandé. Dit weet het medium Het Laatste Nieuws te melden. De aanvaller staat onder contract bij KV Mechelen. In de laatste tien competitiewedstrijden maakte de negentienjarige maar liefst negen doelpunten.

Bandé zelf liet op maandagmiddag weten: “Met een transfer zit ik helemaal niet in mijn hoofd. De interesse van die clubs is leuk en ooit wil ik wel hogerop, maar ik ben volledig gefocust op KV Mechelen. Ik kan hier spelen, groeien en hopelijk ook blijven scoren.” In een eerder stadium liep de goalgetter stage bij RSC Anderlecht, maar dat hapte niet toe. Nu zouden de Brusselaars wél geïnteresseerd zijn. “Iedereen kan zich vergissen. Ze hadden al genoeg spelers, vandaar dat ze mij geen kans gaven.”