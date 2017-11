Ajax wil zaken doen en is bereid een grote zak geld uit te geven. Naar verluidt hebben ze geinformeerd naar drie populaire spelers. Dit weten diverse Braziliaanse media te melden.

Journalist Marcus Alves meldt dat Wendel van Fluminense de eerste optie is van Ajax, al is het Franse Paris Saint-Germain ook serieus in de markt voor de desbetreffende Braziliaan. Komt de middenvelder, die naar verluidt 12 miljoen euro moet kosten, niet naar de ArenA, dan schakelen de Amsterdammers door op plan B. Arthur van Grêmio zou die tweede optie zijn van directeur spelerszaken Marc Overmars, met Marco Túlio van Atlético als derde keuze.

Representantes do PSG estiveram ontem, no Rio, para conversar sobre Wendel, do Fluminense. Conversas foram retomadas. Ajax observa situação. Arthur, do Grêmio, é plano B dos holandeses. Marco Túlio, do sub-23 do Atlético-MG, também no radar de Amsterdã

— Marcus Alves (@alves_marcus) 10 november 2017