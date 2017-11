0 SHARES Delen Tweet

Een maand geleden beeindigde Arjen Robben zijn loopbaan bij Oranje. Toch blijft hij betrokken bij Oranje en heeft hij een idee wie de nieuwe bondscoach moet worden. “Oranje heeft een type Van Gaal nodig”, oordeelde Robben vrijdagavond in RTL Late Night “Een coach die spelers beter maakt. Maar goed, hij heeft al gezegd dat hij dat niet wil.”

Robben had ook contact met de oud-bondscoach. “Toen Danny Blind werd ontslagen, heb ik Van Gaal gebeld. We hebben sowieso goed contact. Maar wat wij op het WK van 2014 hebben gepresteerd is zo bijzonder dat een nieuwe periode daar eigenlijk alleen maar afbreuk aan kan doen. Daar heeft Van Gaal wel gelijk in.”