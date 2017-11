0 SHARES Delen Tweet

Er zou gesuggereerd worden dat Frenkie de Jong verhuurd zou moeten worden om meer aan spelen te komen. Zelf ziet de middenvelder daar niets in. Tegenover FoxSports zegt hij daar het volgende over.

“Ik vind ook dat ik meer moet gaan spelen, maar dan bij Ajax. Verhuur zie ik niet echt als een optie. Ik wil gewoon bij Ajax in de basis spelen. Dat is het doel. Daar moet ik hard voor werken en laten zien dat ik beter ben dan die anderen. Verhuur wordt pas een optie als ik geen perspectief meer zie bij Ajax en dat is helemaal niet in de orde. De club heeft veel vertrouwen in me en spreekt dat ook uit. Ik moet ervoor zorgen dat dat resulteert in speeltijd.”