FC Barcelona zou met Ajax hebben onderhandeld over de komst van Matthijs de Ligt. Dit weet het medium El Mundo Deportivo te melden.

De Catalaanse grootmacht zou hem in januari al naar Barcelona willen halen maar dit is volgens technisch directeur Marc Overmars onbespreekbaar. De Ligt zou wel openstaan voor een overstap naar Camp Nou, maar heeft een belangrijke eis op tafel gelegd. Hij wil regelmatig spelen, anders is een transfer naar de Primera División wat hem betreft géén mogelijkheid. Barça heeft daar naar verluidt op geantwoord dat Thomas Vermaelen in de winter zal vertrekken, wat ervoor zorgt dat er een plekje vrijkomt voor de piepjonge Oranje-international.