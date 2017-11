0 SHARES Delen Tweet

Royston Drenthe hoopte in 2012 terug te keren bij Feyenoord. Zijn contract liep af bij Real Madrid maar de toenmalige trainer Ronald Koeman hield een terugkeer tegen.

“Toen ik terug wilde naar Feyenoord, heb ik met Martin van Geel (technisch directeur van Feyenoord) gebeld”, vertelt Drenthe in FC Afkicken. “Hij gaf toen aan het eerst te willen bespreken met de trainer, dat was toen Ronald Koeman. Daarna heeft meneer van Geel mij uitgenodigd bij hem thuis. Daar vertelde hij dat trainer Koeman het niet zag zitten.”

“Hij was bang dat voor het moraal van het team, dat ik teveel impact op de andere jongens zou hebben op dat moment. Ik was toen 25. Jongens als Tonny Vilhena waren toen achttien jaar en de upcoming boys. Wij kenden elkaar. Het had zomaar zo kunnen zijn dat ik op dat moment een bepaalde impact op ze had kunnen hebben.”

“Ik had begrip voor de keuze, maar het was natuurlijk wel pijnlijk om te horen. Ik ben een kind van de club en dacht altijd met open armen te worden ontvangen. Uiteindelijk hebben ze het wel goedgemaakt omdat ik nu wel met open armen ben ontvangen”, besluit Drenthe, die momenteel als jeugdtrainer stage loopt bij Feyenoord.