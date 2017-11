1 SHARES Delen Tweet

Jairo Riedewald verruilde Ajax aan het begin van het seizoen in voor een avontuur bij Crystal Palace. Een succes werd het niet want een paar maanden later moet hij het doen met een plaats op de tribune. Een terugkeer in de winter naar de Eredivisie lonkt.

Op de diverse sociale media leggen ontzettend veel voetbalfans de link tussen Riedewald en de linksbackpositie bij PSV. Momenteel gebruikt oefenmeester Phillip Cocu rechtsback Joshu Brenet op link en ook talent Kenneth Paal hebben we al op de positie zien spelen. Een huurperiode van Riedewald in het Philips Stadion zou echter uitkomst bieden. Ook Ajax wordt overigens gelinkt aan zijn oud-speler.

@KoenBloks Denk jij dat PSV in de winterstop een gooi gaat doen naar Riedewald? Zou mij iig niet verbazen. PSV heeft ernstig gebrek aan kwalitatieve linksbacks, Riedewald heeft bewezen prima uit de voeten te kunnen op die positie. — Dexy Roelvink (@DexyRoelvink) 13 november 2017

Dat zouden de ideale opvolgers zijn van Cocu! Hopelijk kan Cocu na dit seizoen door de voordeur vertrekken. In de winterstop eerst nog twee linksbenige verdedigers halen! https://t.co/YTf3H4mppw — Jeroen de Louw (@jeroen_louw) 12 november 2017

Jaïro Riedewald speelt op dit moment mee met de U23 van Crystal Palace. Pijnlijk. #Ajax https://t.co/RPnmNy4XKd — Justin (@justinajax_) 13 november 2017

Ik zeg het nog 1 keer: #Riedewald moet snel naar #PSV! Dé ideale linksbenige, voetballende, linker centrale verdediger! https://t.co/wz1TXY5EmS — Nielsie001 🇳🇱 (@Nielsie001) 13 november 2017