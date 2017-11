0 SHARES Delen Tweet

Jordy Clasie zou graag terugkeren bij Feyenoord. Momenteel wordt hij door Southampton verhuurd aan Club Brugge.

In gesprek met RTL, RTV Rijnmond en Omroep West laat Clasie weten te denken aan een terugkeer naar Feyenoord. ‘Ik wilde graag aan Feyenoord verhuurd worden. Ik heb zelf contact gezocht en was bereid in te leveren. Maar Feyenoord wilde niet,’ aldus de 26-jarige middenvelder die een terugkeer naar Rotterdam nog steeds hoopt.