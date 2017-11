0 SHARES Delen Tweet

PSV laat Hirving Lozano in principe niet vertrekken deze winter. Hij staat bij de Eindhovenaren onder contract tot 2023.

Kees Jansma schatte zondagavond bij Studio Voetbal de transferwaarde van Lozano op zeventig miljoen euro. “Ik wil daar niet aan meedoen”, aldus Brands in gesprek met Voetbal International. “Maar als het gaat zoals het nu gaat, weet je nooit wat er gaat komen. We hebben Hirving niet voor niets een contract voor zes jaar gegeven. Je hoopt dan dat PSV in elk geval twee, drie jaar van hem kan genieten. Dat het zo goed en zo snel met hem zou gaan, had denk ik niemand verwacht. Maar een verkoop in de winterstop is in principe voor ons onbespreekbaar.”

