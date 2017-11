0 SHARES Delen Tweet

Paris Sainnt-Germain heeft haar pijlen gericht op Wendel. Een 20-jarige middenvelder van Fluminense. Ook Ajax heeft hem in het vizier maar krijgt nu dus zware concurrentie.

Braziliaanse media schreven afgelopen week dat Wendel in januari naar Parijs zal verkassen. PSG legt vermoedelijk zo’n tien miljoen euro op tafel voor de jeugdinternational. Emery bevestigt noch ontkent dat een transfer in kannen en kruiken is, maar dat PSG bezig is met de Braziliaan, is duidelijk.

“Ik heb met technisch directeur Antero Henrique over hem gesproken”, zei de Spaanse oefenmeester dinsdagmiddag tijdens een persconferentie. “Het is iets voor de toekomst, ik wil me nu graag concentreren op het heden en de wedstrijden die we voor de boeg hebben.”