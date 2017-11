1 SHARES Delen Tweet

Mimoun Mahi ziet een transfer naar Feyenoord wel zitten. Bij zijn club FC Groningen lijkt zijn tijd erop te zitten. Met Voetbal Inside praat Mahi over een vertrek uit Groningen en geeft hij aan Feyenoord wel te zien zitten.

“Elke voetballer wil stappen maken, ik ook. Ik denk dat ik de kwaliteiten heb om in de top drie een bijdrage te leveren.” Een voorkeur voor Feyenoord, Ajax of PSV heeft Mahi niet. “Ik sta voor alles open, ik vind het alle drie heel mooie ploegen. Ik hoop dat er eentje hapt.” De vraag in welke pyjama hij als klein jongetje sliep lacht Mahi weg. “Dat hou ik even voor me.”