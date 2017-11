0 SHARES Delen Tweet

PSV-spits Sam Lammers hoopt in de winterstop te praten met Philip Cocu over zijn toekomst. Dit weet het Eindhovens Dagblad te melden.

Met een verhuur is hij niet bezig, maar hij sluit het ook niet uit. “Ik ben gelukkig bij PSV en train bij het eerste elftal en speel mijn wedstrijden bij Jong PSV. Aan de andere kant zal ik in goed overleg met de trainer zeker gaan kijken wat het beste voor me is. Op dit moment is het nog wat vroeg om na te denken over een andere stap. Maar ik kan natuurlijk ook niks uitsluiten. Met de trainer kan ik zeker over dit soort dingen praten en we gaan in de winterstop samen bepalen wat de beste optie is.”