Mocht Ajax nog de Braziliaan Arthur willen oppikken dan moet het diep in de buidel tasten. Naar verluidt vraagt zijn werkgever Gremio 50 miljoen euro voor hem. Dit weet het medium Sport te melden.

Dat heeft alles te maken met het feit dat de bovengenoemde ploeg maar over ongeveer 60 procent van de transferrechten van de middenvelder beschikt. 40 procent is in handen van een externe investeerder, Arthur zelf en zijn zaakwaarnemer.

Overigens krijgt Ajax ook wat deze voetballer betreft concurrentie van de absolute top, want het hierboven genoemde dagblad weet dat technisch directeur Robert Fernandez van FC Barcelona al een gesprekje gepland heeft met Arthur. Het lijkt er alleszins op dat de Braziliaanse spelmaker gewoonweg niet te halen is voor de Amsterdammers…