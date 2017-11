0 SHARES Delen Tweet

Hamburger SV is geinteresseerd in Frenkie de Jong. Dat weet de technisch directeur Jens Todt te melden.

‘De Jong is een speler die we in de gaten houden en over wie we discussiëren’, aldus Todt. De Jong gaf afgelopen weekend aan dat hij ongeduldig begon te worden. ‘Ik moet nu wel gaan spelen’, zei hij na zijn ijzersterke invalbeurt tegen Roda JC Kerkrade. De Jong gaf drie assists in 45 minuten. Maandag werd bekend dat naast HSV ook clubs uit de absolute Europese top de verrichtingen van de twintigjarige middenvelder nauwlettend in de gaten houden.