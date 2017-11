1 SHARES Delen Tweet

Ajax gaat per 1 januari een webshop openen die zich alleen richt op de Aziatische markt. Dit maakte Edwin van der Sar vandaag bekend in Beijing, waar hij sprak op het Bloomberg congres. Ajax heeft daarvoor een samenwerking gesloten met multi-club voetbalspecialist EZshopnet. Zij beheren reeds de webshops van onder andere FC Barcelona, Chelsea, Juventus, AC Milan. Daar komt Ajax, als eerste en enige club in de Benelux, met een eigen webshop in Azië bij. Ajax maakte eerder deze week bekend dat het een samenwerking heeft gesloten met Super League Club R&F.

De online-winkel zal live gaan in diverse Aziatische talen, betalen met verschillende valuta is mogelijk en ook zijn er diverse verzendmogelijkheden. Deze aspecten sluiten aan op de snel groeiende markt, waardoor ingespeeld wordt op de toenemende Chinese interesse voor voetbal en Ajax in het bijzonder.