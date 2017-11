0 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft opnieuw grote concurrentue gekregen in de strijd om een nieuwe speler. FC Barcelona is namelijk ook geinteresseerd in de Braziliaanse middenvelder Arthur die onder contract staat bij Gremio.

De 21-jarige middenvelder kwam tot dusverre tot 51 optredens in de hoofdmacht van Gremio en had een belangrijk aandeel in de finaleplaats in de Copa Libertadores. De voormalig jeugdinternational verdedigt donderdag in de return van de finale een 1-0 voorsprong tegen Lanús. Volgens Diario Sport is het niet ondenkbaar dat Barcelona hem op korte termijn zal aantrekken.