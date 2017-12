4 SHARES Delen Tweet

Mocht Giovanni van Bronckhorst stoppen als hoofdcoach van Feyenoord dan zien de Rotterdammers in Henk Fraser zijn gedroomde opvolger. Zelf staat de oud-speler van Feyenoord en nu trainer van Vitesse open voor een dienstverband in de toekomst.

In een gesprek met de Gelderlander zegt hij: “Ik heb negen jaar bij Feyenoord gevoetbald. Ik heb er daarna negen jaar als jeugdtrainer gewerkt. Ik heb er echt een geweldige tijd gehad. Het is helemaal geen thema. Giovanni van Bronckhorst is de trainer van Feyenoord. Een zeer kundige coach. Landskampioen geworden.”

“Feyenoord is wél een droombaan. Dat zal ik niet ontkennen. Ik heb ook twee jaar gewerkt bij PSV. Is ook al de top. Beide clubs zou ik ooit graag willen trainen. Als ik die kans krijg. Zijn we bij Vitesse klaar met onze wedstrijd, kijk ik altijd snel naar het resultaat van Feyenoord en dan naar ADO Den Haag (zijn vorige club, red.) en PSV. Dat zegt iets over mijn gevoel bij die clubs.”