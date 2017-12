4 SHARES Delen Tweet

Mateja Kezman scoorde in het verleden veel doelpunten voor PSV. Na PSV speelde hij nog voor Chelsea en Atletico Madrid. In een gesprek met Elf Voetbal zegt hij het volgende over zijn tijd bij de Eindhovenaren.

“Mijn tijd bij PSV was heel succesvol. Met mijn transfer naar Chelsea kwam een droom uit, maar het liep niet helemaal zoals ik had gehoopt. Chelsea haalde vrij onverwachts Didier Drogba en José Mourinho gaf aan met één spits te willen spelen. Dat werd dus Drogba. Misschien had ik met de wetenschap van nu nog een jaartje bij PSV moeten blijven. Een jaar na mijn vertrek haalden ze de halve finale van de Champions League.”

“Achteraf had ik dingen misschien iets anders kunnen doen. Erwin Koeman wilde mij trouwens nog naar Feyenoord halen, maar ik vond dat ik dat niet kon maken naar PSV en de fans. Mijn carrière bestond uit ups and downs, maar ik heb ook genoten van het leven in steden als Londen, Madrid, Istanbul, Parijs en Sint-Petersburg. Elke stad en elk land is weer anders. In Nederland kun je als voetballer rustig over straat, maar in Engeland word je 24/7 door paparazzi achterna gezeten en in Turkije ben je echt een filmster. Al die belevenissen en andere culturen hebben mij gevormd tot de persoon die ik nu ben”, aldus de Servische oud-goalgetter tot slot.