Mocht FC Barcelona daadwerkelijk willen doorzetten met Matthijs de Ligt dan zullen de Catalanen met een grote zak geld over de brug moeten komen. De Amsterdammers vragen namelijk 50 miljoen euro voor hem. Dit weet het Spaanse medium El Mundo Deportivo te melden.

Maakt Barça daadwerkelijk 50 miljoen euro over op de rekening van Ajax, dan verwordt De Ligt plotsklaps tot de duurste Eredivisie-speler aller tijden. Die eer is op dit moment nog weggelegd voor Davinson Sánchez, die in de zomer ongeveer voor 42 miljoen euro de overstap maakte van de Amsterdammers naar de Premier League-topclub Tottenham Hotspur. De Londenaren hebben daar overigens nog geen spijt van gehad, al kreeg de Colombiaan gisteren een rode kaart onder zijn neus geduwd.