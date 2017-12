1 SHARES Delen Tweet

Sjaak Swart vindt dat David Neres meer waarde voor Ajax had mogen hebben. De peperdure Braziliaan kwam vorig seizoen voor 13 miljoen euro over.

“‘Zeker als je kijkt naar het bedrag dat Ajax betaald heeft, dan had hij meer waarde mogen hebben”, zegt Swart in gesprek met Ajax-magazine 1900. “Kijk bijvoorbeeld eens naar Lozano bij PSV, die is een stukkie verder en waardevoller.”

“Ook is Neres geen echte rechtsbuiten. Hij gaat altijd binnendoor en nooit buitenom. En dat is juist de bedoeling bij Ajax: je back passeren en een voorzet op een inkomende Kasper Dolberg of Klaas-Jan Huntelaar geven”, besluit hij.